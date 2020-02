La Uyba in Polonia per conquistare i quarti di Cev Cup

Da una coppa all’altra nel giro di pochi giorni: accantonata la Coppa Italia con la sconfitta in finale contro Conegliano, la Unet e-Work Busto Arsizio sarà impegnate nella trasferta polacca al Rcws Podpromie di Rzeszow contro le padrone di casa del Developres SkyRes. Una partita quella di mercoledì 5 febbraio (si inizia alle ore 18) che potrebbe valere la qualificazione ai quarti di finale di Cev Cup, la seconda manifestazione europea per club che le Farfalle hanno vinto lo scorso anno.

Dopo il secco 3-0 a favore della UYBA nella partita di andata disputata a Busto (QUI l’articolo), alle biancorosse basterà vincere almeno due set per accedere alla fase successiva del torneo, dove si troveranno ad affrontare la vincente tra la Saugella Monza di Carlo Parisi e la Dinamo Kazan (all’andata 3-0 per le russe) nella quale gioca l’ex Novara e Conegliano Samanta Fabris. (foto: Volleybusto-G. Alemani)

Nessun problema di formazione per coach Lavarini che potrebbe far ruotare un po’ le sue giocatrici per far rifiatare le titolari dopo l’impegno in Coppa Italia. Possibile anche l’impiego di Francesca Piccinini che proprio nella finale con l’Imoco ha giocato il primo spezzone di partita con la maglia biancorossa. Anche perché la squadra ha nel mirino l’atteso appuntamento di campionato di domenica 9 febbraio, quando al Palayamamay arriverà la Igor Gorgonzola Novara. Dall’altra parte della rete, le farfalle dovranno fare attenzione alle schiacciatrici Frantti e Zaroslinska, punti di forza della formazione di coach Antiga.

PIROLA: «FELICE DELLA COPPA ITALIA A BUSTO»

Tempo di bilanci, intanto, in viale Gabardi dopo il termine delle Final Four di Coppa Italia. Soddisfatto Giuseppe Pirola, presidente della Uyba Volley che ha commentato così l’evento: «Sto ricevendo molti messaggi di ringraziamento, sia da parte di Lega Pallavolo e Mastergroup, sia da parte di tanti sostenitori che hanno partecipato sugli spalti o hanno seguito da casa. Abbiamo ospitato 8.000 persone in due giorni e tenuto incollato alla televisione mezzo milione di spettatori in totale, anche grazie all’impegno della Rai. Ho cercato con tutte le mie possibilità di portare l’evento a Busto Arsizio e ringrazio la Lega e il presidente Mauro Fabris per aver accolto la mia proposta. Ho voluto che la sede fosse Busto per l’orgoglio di mostrare la nostra casa nel massimo del suo splendore, una casa che grazie al sindaco Antonelli, l’assessore Rogora e tutto il Comune abbiamo rilanciato e per la quale abbiamo moltissimi progetti in cantiere. Per me e per tutto lo staff un motivo di gratificazione per il lavoro svolto in questi anni, che si è ulteriormente manifestato in questi giorni. Non posso non ringraziare Enzo Barbaro e Giorgio Ferrario che hanno contribuito alla buona riuscita della due giorni e favorito un così grande afflusso di persone. Non voglio dimenticare anche le due grandi donne della mia società, Milvia Testa ed Elena Colombo, che con la loro presenza hanno dato una grandissima mano, e tutti coloro che hanno lavorato dietro le quinte con grande passione. Per quanto riguarda l’aspetto sportivo, è stato un onore poter giocare la finale, che rappresenta un gradino più alto rispetto alle passate stagioni, ma credo che sia solo un punto di partenza per la mia squadra».