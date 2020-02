Spaccio in piazza Repubblica, un arresto

Volanti e poliziotti di quartiere in azione ieri pomeriggio, martedì 4 febbraio in piazza Repubblica. Gli agenti hanno arrestato flagranza per il reato di spaccio di droga un ventenne originario della Guinea.

Gli agenti durante il regolare servizio hanno pizzicato un giovane intento a cedere una dose di droga ad altro soggetto che dopo l’acquisto si allontanava repentinamente.

I poliziotti notano tutto e hanno proceduto all’identificazione e al controllo dello spacciatore e del cliente. Mentre quest’ultimo, minorenne, è stato trovato in possesso della dose appena acquistata, il primo alla vista degli operatori ha lasciato cadere per terra due involucri di marijuana prontamente recuperati e sequestrati.

Accompagnati entrambi in questura, l’acquirente è stato segnalato all’Autorità Amministrativa quale consumatore di sostanza stupefacente e riaffidato al genitore, mentre l’altro è stato arrestato per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione del P.M. di turno, associato presso la casa circondariale di Varese.

Sempre le Volanti ieri durante il controllo nelle vicinanze della piazza hanno sorpreso un salvadoregno pluripregiudicato trovato in possesso di permesso di soggiorno non più in corso di validità.

L’uomo è stato condotto in questura e sottoposto a rilievi fotodattiloscopici ai fini dell’esatta identificazione che hanno evidenziato la sua irregolarità sul territorio nazionale e, pertanto, accompagnato presso il C.P.R. di Torino in attesa del rimpatrio.