“Grazie perchè continuate a lavorare”

A volte anche i piccoli messaggi fanno bene al cuore, specie se si è al lavoro in un momento in cui tutti sono chiusi in casa.

È stato perciò un post it molto gradito quello che un operatore di Acsm Agam ambiente ha trovato su uno dei sacchi della raccolta differenziata raccolti nei quartieri di Varese: “Grazie per continuare a garantire il servizio”.

Un ringraziamento che anche Varesenews estende a tutti i lavoratori che in questo momento si stanno prodigando per mantenere i servizi essenziali a Varese come nella Lombardia.