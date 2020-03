La Casa di Chiara ha una nuova sede

L’associazione “La casa di Chiara” ha compiuto un passo importante: ha una nuova sede aperta al pubblico. Dalla giornata di ieri, lunedì 2 marzo, è aperta nei seguenti orari e giorni: lunedì, martedì, mercoledì dalle 14.00 alle 16.00 e sabato dalle 9.00 alle 11.30. Si potranno avere informazioni chiamando il numero 3479710354. Allo stesso numero si potranno prendere anche degli appuntamenti in momenti diversi dagli orari d’apertura segnalati sopra, presso la sede di viale Rimembranze 32 a Busto Arsizio.

La sede vuole essere punto di riferimento per chiunque voglia entrare in contatto diretto con l’Associazione per quanto riguarda le attività, dalla realizzazione di bomboniere solidali per qualsiasi cerimonia, all’acquisto di fiocchi nascita piuttosto che del libro “L’aria di Chiara – La farfalla scritta in volo” scritto dell’amica e giornalista Marilena Lualdi, che racconta l’incredibile e straordinaria storia di Chiara.

La storia de La Casa di Chiara

Ovviamente durante i vari periodi dell’anno, come la Pasqua e il Natale, non mancheranno eventi a tema, quali la vendita di colombe pasquali (a breve comunicheremo nei nostri canali info in merito all’imminente Pasqua) piuttosto che la vendita di panettoni e/o oggetti realizzati a mano come spunto per regali natalizi

Tutta questa attività, si accompagna a tante altre attività, che hanno visto l’associazione partecipe da 3 anni a questa parte, quali per esempio, eventi sportivi, culturali e artistici. Tutto sempre a favore di raccolta fondi per gli scopi dell’Associazione, ovvero: ricerca scientifica e acquisto di strumenti e/o apparecchiature presso gli Ospedali in riferimento ai reparti neonatali/pediatrici.

Nel prossimo futuro ci saranno altre 3 importanti donazioni già portate a termine, delle quali daranno riscontro con momenti dedicati entro i mesi di marzo/aprile. Due donazioni saranno presso l’Ospedale di Busto Arsizio del Primario Dott.ssa Simonetta Cherubini. Una donazione aiuterà l’ospedale di Lagonegro del primario dott. Nicola Di Lascio.

L’associazione è presente sui social, Instagram e Facebook, e ha un sito www.lacasadichiara.com. In ultimo per chi volesse aiutare tramite una donazione del 5 per mille, il codice fiscale 90048920129