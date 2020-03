Luca Spada (Eolo): “Fate un utilizzo oculato della rete”

Il messaggio di Luca Spada, ceo e presidente di Eolo internet provider di Busto Arsizio leader nel campo della connettività attraverso antenne radio, è molto chiaro: «Vi invito a fare un utilizzo oculato della rete: evitate aggiornamenti di sistemi operativi, videogiochi, grossi download di giorno ma programmateli di notte dopo le 24».

Il messaggio è stato postato sul suo profilo Facebook. Le ragioni di questa iniziativa di Spada sono giustificate dall’impennata che il traffico Internet ha avuto da martedì, con un picco del + 50%.

«È un mezzo miracolo – spiega Spada – che la rete in Italia stia reggendo ad un aumento così massiccio e repentino del traffico. Mentre gli operatori cercano di ampliare ove possibile le infrastrutture, operazione non è facile per carenza materiale e blocchi vari».

TUTTI GLI ARTICOLI SU EOLO