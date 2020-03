Saronno Servizi: pratiche online per evitare affollamenti agli sportelli

Saronno Servizi invita gli utenti ad avvalersi dei servizi telefonici e delle “istanze online” per la gestione delle pratiche di sportello. In riferimento al decreto legge emanato poche ore fa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo all’emergenza sanitaria nazionale provocata dal Coronavirus, Saronno Servizi S.p.A informa gli utenti che, nonostante la città di Saronno e tutti i Comuni Soci di Gerenzano, Origgio, Uboldo e Solbiate Olona NON siano da ritenersi oggetto delle misure restrittive previste per le zone a larga diffusione del virus, a fini esclusivamente precauzionali e a tutela della salute dei cittadini, è possibile effettuare online tutte le pratiche normalmente svolte presso gli sportelli.

Ecco la procedure da seguire:

1) Pratiche tributarie: attraverso la registrazione ai “SERVIZI ONLINE”, attivi sul sito www.saronnoservizi.it.

Come fare:

cliccare sul banner verde “servizi online”

selezionare il Comune di interesse

effettuare la registrazione online attraverso il sito, verrà assegnato un numero di ticket per apertura del profilo utente

attendere la ricezione dei dati di accesso che saranno inviati via email all’email utilizzata per la registrazione (username e password)

con i dati di accesso ricevuti sarà possibile consultare la propria posizione tributaria e gestire le proprie pratiche

2) Pagamenti online di bollettini PagoPA: anche senza autenticazione dell’utente è possibile effettuare il pagamento online dei bollettini ricevuti da Saronno Servizi S.p.A. attraverso la sezione “Pagamenti Online” attiva sul nostro sito. Ricordiamo che è comunque possibile effettuare il pagamento di tutte le pendenze anche tramite bonifico bancario o attraverso l’home banking della propria Banca, da cui è possibile versare anche bolletini postali.

Come fare:

cliccare sul banner blu “Pagamenti Online”

effettuare il pagamento con “autenticazione” direttamente dal sito saronnoservizi.it, oppure “senza autenticazione”

Tutti coloro che si recheranno presso gli sportelli aperti al pubblico, situati in via Roma 16/18, potranno accedere ai nostri operatori con ingressi sequenziati, al fine di evitare l’affollamento dei nostri uffici.

LA DIREZIONE SARONNO SERVIZI S.P.A.