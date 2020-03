A Somma prende vita il nuovo skate park

L’inaugurazione a fine marzo slitterà per effetto del Decreto di contenimento del Coronavirus, ma la struttura è già a buon punto. È il nuovo skate park di Somma Lombardo, sorto dalla riqualificazione dell’area di via Novara.

Se è vero che oggi si è in piena emergenza, fino ad oggi i lavori non si sono fermati. E la nuova struttura rimane anche una «opportunità per ripartire», come dice Massimiliano Albini, amministratore delegato di Spes.

La nuova struttura, finanziata dal Comune con oltre 100mila euro, è stata operativamente curata appunto da Spes, la società partecipata di Somma.

«Completata nei tempi prestabiliti: l’inaugurazione doveva essere per fine mese, dovremo rimandare a causa del Decreto emergenzale. Ma anche in questo momento di difficoltà la Spes rispetta i tempi: velocità e concretezza, due doti che Spes ha sempre dimostrato, come braccio operativo del Comune».

Il progetto prevede un’area di 546 metri quadrati attrezzata con blocchi di partenza e di evoluzione. Tecnicamente – lo diciamo per gli appassionati – ci saranno un Bank con muretto centrale; un Quarter a due estensioni laterali; un frame con ledge canadese e rail centrale da collegare al funbox esistente; Manual pad con china Bank.