60 nuovi casi in Ticino. Blocchi “anti esodo” al Gottardo

Aumenta il numero dei pazienti contagiati dal Coronavirus in Canton Ticino. I dati diffusi questa mattina riferiscono di 2.659 casi in totale, 60 in più rispetto alla giornata di ieri.

Cresce purtroppo anche il numero delle vittime oltre confine: 13 in più di ieri per un totale di 211 decessi.

Per quanto riguarda la Svizzera il bollettino dei contagi presenta 22.242 persone positive e 641 decessi.

Le polizie cantonali del Ticino e del Canton Uri hanno deciso di istituire un blocco al portale del Gottardo per disincentivare l’arrivo di turisti dagli altri cantoni della Confederazione. Il timore di un esodo pasquale verso Sud e in particolare dell’arrivo in Ticino di cittadini elvetici con seconde case nella Svizzera italiana, preoccupa le forze dell’ordine che hanno scelto di adottare una strategia basata sull’intensificazione dei controlli.

“Se ami il Canton Ticino, resta a casa ora” (“Wenn Sie den Kanton Tessin lieben, bleiben Sie jetzt zu Hause”) è il motto scelto per ricordare l’importanza di osservare le disposizioni.

Il video di Ticino Turismo: