Astuti: “Chiudere tutti i supermercati a pasqua e pasquetta”

«Anche la Regione Lombardia, come altre Regioni meno colpite di noi, chiuda i supermercati e i centri commerciali nei due giorni di Pasqua e Pasquetta. Lo dobbiamo ai lavoratori che in queste difficili settimane hanno dovuto continuare a lavorare fuori casa, a contatto con altre persone, per garantire un servizio essenziale.

Chiudere i supermercati renderebbe anche più facile alle forze dell’ordine controllare gli spostamenti in due giornate in cui sarà più difficile, ma importantissimo, continuare a verificare il rispetto delle misure restrittive. La chiusura, inoltre, darebbe possibilità di sanificare i locali di vendita, a vantaggio di lavoratori e clienti. Fontana faccia l’ordinanza e chiuda i supermercati per queste due giornate nelle quali anche molti altri lavoratori che in questo periodo stanno lavorando saranno a casa».

Lo dichiara per il gruppo regionale del Pd il consigliere Samuele Astuti. Hanno già deciso la chiusura regioni come Sicilia, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna.