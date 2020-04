Il consigliere Galparoli: “Sul Molina serve una commissione di inchiesta”

«Richiedo una commissione speciale di inchiesta per valutare l’effettiva situazione nella “Fondazione Molina”». A scriverlo è Piero Galparoli, consigliere comunale di Varese in quota Forza Italia.

«Secondo organi di stampa e comunicati istituzionali – scrive Galparoli – risulterebbe essersi sviluppato un focolaio di Covid-19 con contagio e decessi in numero consistente. Qualora si ritenesse, per motivi tecnici o politici, di non procedere con tale proposta chiedo che quantomeno vengano auditi, in un prossimo consiglio da convocarsi entro la metà di maggio, il presidente del Cda della Fondazione Molina ed il suo direttore generale».

Della vicenda “Molina” si è occupato a lungo anche VareseNews che nei giorni scorsi ha pubblicato una intervista al direttore della struttura, Vanni Belli, e che ha dato notizia lunedì 20 di un intervento della Guardia di Finanza all’interno dell’istituto.

«Ritengo doveroso – conclude Galparoli – da parte di questa amministrazione, che ha nominato quattro membri del consiglio di amministrazione su cinque tra cui il Presidente, di assumere tutte le informazioni necessarie al fine di valutare il reale numero di contagi e di decessi all’interno dell’istituto nonché di dare ampia informazione a tutta la cittadinanza».