Il “Paziente 1” della Provincia di Varese è stato dimesso.

Lo comunica l’Asst dei Sette Laghi con un post sui social.

“Un altro successo per l’Asst dei Sette Laghi -si legge-. Grazie alle costanti cure del personale del reparto di Malattie Infettive, è stato dimesso il paziente 1 della provincia di Varese. Nel pomeriggio di oggi, l’85enne è stato trasferito in un’altra struttura. Le buone notizie non finiscono! Continuiamo così”.