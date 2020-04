“Il Governo dia una mano anche ai B&B del Varesotto”

Il Turismo a Varese. Il governo tentenna ormai da settimane e continua a rimandare ciò che è inevitabile per tenere in piedi una risorsa che genera il 13% del PIL nazionale.

Particolare da sottolineare è che l’extralberghiero senza partita iva genera quasi il 50% dei posti letto disponibili in Italia e che di questo comparto fa parte anche la nostra socia Marina Castelnuovo, la famosa sosia di LizTaylor col suo B&B dedicato alla famosa attrice.

Gli aiuti per ora ci hanno completamente ignorati, nonostante le promesse di burocrati, assessori, sottosegretari e presidenti vari.

Eppure noi, che offriamo ospitalità familiare, siamo la parte virtuosa del turismo italiano.

Virtuosi perché seguiamo le regole sanitarie, amministrative, di sicurezza, fiscali e quant’altro.

Virtuosi perché paghiamo tasse e tributi maggiorati, rispetto a quelli casalinghi.

Virtuosi per i concetti che regolano le possibili aperture: le nostre strutture non consumano suolo, anzi ristrutturiamo e modernizziamo le case e gli immobili in disuso incrementando l’economia locale, diamo ai turisti le esperienze positive che cercano mostrando il nostro modo di vivere, in nostro cibo più genuino, le bellezze della nostra terra e i nostri asset turistici nella miglior luce possibile.

Sostituiamo i Comuni e le Provincie illustrando le proposte turistiche e perfino fotocopiando i dépliant pubblicitari e le mappe che nessuno stampa più.

Attendiamo dunque soluzioni anche ai nostri problemi dal governo centrale, dalla Presidenza regionale e dai sindaci. I nostri problemi sono stati sottolineati sia a livello locale che regionale ma anche statale e a tutti le componenti politiche.

Se non riceveremo aiuti sarà perché qualcuno ci ha volutamente ignorato e di certo non perché non conosceva la nostra situazione.

E’ iniquo per esempio dover pagare una Tari maggiorata visto che non stiamo lavorando! Riportare per quest’anno questa tariffa a livello familiare sarebbe un segno di intelligenza e buona volontà dai governanti più vicini a noi.