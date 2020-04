La Polizia raccoglie alimenti per le persone in difficoltà

Una raccolta di generi alimentari da parte della Polizia di Stato per le persone in difficoltà. In occasione del 168esimo anniversario della fondazione di Polizia, il Questore di Varese Giovanni Pepè, con l’aiuto del cappellano della questura Don Giorgio Spada, ha iniziato una collaborazione con la “Casa della Carità” e l’associazione “Farsi prossimo” che provvede alla consegna di pasti per chi ne ha bisogno.

Tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato della provincia e i dipendenti provvederanno a raccogliere e donare alimenti di vario genere. I cittadini che vorranno contribuire alla raccolta di alimenti (pasta, alimenti in scatola e non deperibili) potranno contattare direttamente la sede di Varese della “Casa della Carità”, sita in via Marzorati, 5/A, al numero telefonico 331.3546438 o all’email info@panedisantantonio.com.