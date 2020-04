Misure economiche, Forza Italia contrattacca

«E’ davvero imbarazzante leggere alcune risposte pubblicate in merito all’intervento del nostro capogruppo in consiglio comunale Calogero Ceraldi». Forza Italia contrattacca, dopo le critiche al suo ultimo comunicato

Due in particolare i commenti che hanno provocato la reazione dei forzisti (la nota è firmata dall’intero gruppo)..

Prima critica verso Monica Salomoni, per un commento facebook pubblicato sul gruppo Gallarate 9.9.

«Ci chiediamo infatti se Rocco Longobardi non abbia provato imbarazzo nel leggere le affermazioni di Monica Salomoni». Secondo Forza Italia sono parole scritte «a nome della sua lista civica», essendo scritte nel gruppo Facebook: «si permette di insultare consiglieri comunali eletti la cui unica colpa è stata quella dl richiamare le opposizioni ad un lavoro comune e condiviso, senza fughe in avanti, un frangente nel quale occorre ancora stabilire quali siano le reali disponibilità economiche del nostro Comune. Una critica, quella di Ceraldi. rivolta ai metodi adottati dalle opposizioni, che crediamo sia condivisa anche dallo stesso Longobardi, alla luce della sua assenza critica e polemica ai lavori di commissione. Speriamo che il leader di 9.9 possa prendere ufficialmente le distanze dalle isteriche dichiarazioni della Salomoni, riconoscendo a Longobardi ben altro stile. contenuti e metodologia politica».

Secondo bersaglio di critica, il capogruppo Pd.

«A proposito di metodo oggi leggiamo anche la replica del capogruppo del PD Pignataro. Caro avvocato Pignataro, lei sa perfettamente che in un clima difficile come quello attuale metodo vuol dire anche sostanza». Il ragionamento è questo: «I cittadini hanno bisogno di certezze e non di essere bombardati di proposte che forse non potranno essere neppure attuate. Il Comune in questi giorni difficili deve parlare con un’unica voce, autorevole e certa nei contenuti economici.. Solo cosi daremo un senso compiuto al nostro mandato politico e amministrativo».