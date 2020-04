Orino, secondo contagiato

“Vi comunico che in data odierna sono stato informato dalla autorità sanitarie di un secondo caso di contagio da Covid-19″.

Con queste parole il sindaco di Orono Cesare Moia ha informato i cittadini di un secondo caso di contagio fra i residenti del piccolo centro della Valcuvia.

Nessuna informazione in merito alle generalità dei contagiati, come sempre.

Il comune si trova in una zona relativamente a bassa intensità di contagi, ma confina col paese di Cocquio Trevisago, uno dei centri col più alto numero di contagiati in termini assoluti di tutta la provincia di Varese (sono 74).

“Ora più che mai il paese deve dimostrare unità e rispetto”, ha concluso il sindaco.

Nel paese, che è immerso nella natura nel cuore del Campo dei Fiori, lo stesso sindaco nei giorni scorsi ha fatto disporre alcuni cartelli rivolti ai cittadini per avvisarli di non addentrarsi nei sentieri del bosco per passeggiate.

“Ti sei accorto che sei a più di 200 metri da casa tua?”, recita il cartello, che evita a chiunque di fare passeggiate che potenzialmente possono creare assembramenti, ma mettono sotto pressione anche il sistema sanitario e di soccorsi nel caso di necessità.

Il concetto è sempre lo stesso: soprattutto in questo momento non bisogna abbassare la guardia, ma bisogna stare a casa.