Vorrei solo stare accanto al mio bambino che non c’è più

Laura apre una riflessione profonda e fa una richiesta. Una delle tante di cui tener conto per quando si inizierà a “riaprire”. La sua domanda è profonda e intima, ma riguarda tanti. Appartiene alla sfera emotiva e non economica, ma proprio per questo va accolta con cura.

Grazie Laura per la tua riflessione e un abbraccio da tutti noi.

“Mi chiamo Laura e sono una mamma in quarantena come tantissime altre. Una mamma con un solo desiderio, in questo periodo difficile che ha colpito l’Italia e il mondo intero. Un desiderio umano e legittimo, poter stare accanto al mio bambino almeno il giorno dell’anniversario della sua morte.

Ma i cimiteri sono chiusi e non capisco il perché?

Non è mai stato un luogo di assemblamento, sono otto anni che giornalmente vado a salutare e a chiacchierare con il mio pulcino e mai ho trovato afflusso di gente, code per entrare, incontri ravvicinati con altre persone.

Niente di tutto questo.

Il cimitero è sempre stato un luogo di ritiro spirituale e soprattutto di solitudine con la persona amata. Perché allora privarci di questo unico momento d’amore? Cos’è di diverso dalle lunghe, lunghissime code di persone all’ingresso di un supermercato?

Non voglio fare polemiche sulle misure restrittive imposte dal nostro governo. Vorrei solo stare accanto al mio bambino l’11 maggio quando il mio cuore piangerà un po’ di più.

Una mamma che chiede solo a Conte il permesso di vedere il suo bambino”.