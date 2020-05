All’aperto la prima Messa a Comabbio

Dopo i temporali di sabato sera sono stati i raggi di un bel sole luminoso a scaldare la prima Messa domenicale di Comabbio dopo la ripresa delle celebrazioni liturgiche. Domenica 24 maggio, infatti, la funzione non si è svolta all’interno della chiesa ma all’aperto, in modo da ridurre il rischio di contagio e garantire ai fedeli maggiore sicurezza.

Per una mattina, l’altare, il leggio e il microfono si sono spostati in cima agli scalini che conducono al portone d’ingresso della chiesa di san Giacomo. Di fronte, sul piazzale, sono state invece posizionate tante sedie pronte a ospitare, per la prima volta dopo così tanto tempo, i fedeli, tutti (dagli adulti ai bambini) muniti di mascherina e attenti a rispettare le norme di distanziamento.

Dopo la riapertura dei negozi, con il ritorno della Messa della domenica Comabbio ha fatto un altro passo verso la normalità. E in generale, anche se in modo un po’ diverso, le persone sono sembrate felici di poter finalmente riunirsi in quello che per i cristiani è il più consueto appuntamento di preghiera, ma che mai si è rivelato così speciale.

A vigilare sul rispetto delle norme sanitarie s sulla circolazione delle auto sono stati i volontari della Protezione civile di Comabbio, che al termine della liturgia hanno distribuito delle mascherine chirurgiche ai fedeli.