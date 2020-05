Il CEO di MV Agusta in visita al laboratorio di microbiologia dell’ospedale

Visita al laboratorio di microbiologia dell’ospedale di Varese di Timur Sardarov, 38 anni, il CEO di nazionalità russa di MV Agusta: « Abbiamo sentito più che l’esigenza, il dovere di aiutare gli ospedali nei quali vanno a curarsi i nostri dipendenti, convinti dell’importanza del capitale umano per un’azienda storica come la nostra e della rilevanza sociale del sistema sanitario messo alle prova dalla pandemia da Coronavirus».

Il manager ha voluto visitare il laboratorio a cui è stata donata, attraverso la Fondazione Circolo della Bontà, un’apparecchiatura che consente l’analisi di una novantina di tamponi per volta e che in questi giorni – dice il professor Fausto Sessa, responsabile del Dipartimento – «ha un ruolo fondamentale nei nostri laboratori per misurare l’entità dei contagi».

Le verifiche danno risposte veloci, mezz’ora dall’inizio degli esami, e in questa fase la questione tempo riveste importanza cruciale.

Timur Sardarov è stato ricevuto dal direttore generale Gianni Bonelli che gli ha spiegato alcuni dettagli di questa emergenza sanitaria: su 13.066 tamponi effettuati dal Laboratorio di Microbiologia dell’Ospedale di Circolo nel periodo che va dal 17 marzo al 17 maggio ne sono risultati positivi 2246 ovvero il 17,2% del totale. Nel periodo di picco corrispondente alla seconda metà di marzo la media dei positivi sfiorava il 40%. Ciò conferma che il contagio è finalmente in ritirata.

«MV Agusta, oggi controllata dalla famiglia di Timur Sardov, ha raccolto l’appello del Circolo della Bontà e quanto la sanità pubblica abbia bisogno del contributo del capitale privato per svolgere il suo ruolo fondamentale» commenta Gianni Spartà, presidente della Fondazione.