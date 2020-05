Guasto alla sede, Coinger senza corrente

A causa di un guasto sulla rete, la sede di Coinger – la società di servizi che opera nell’ambito dello smaltimento rifiuti – è priva di energia elettrica dalla giornata di ieri, lunedì 18 maggio.

A mezzogiorno di oggi, martedì, la problematica non è ancora stata risolta: l’azienda è in attesa dell’intervento del gestore di rete locale per poter tornare operativa. Tra gli intoppi in corso, c’è anche l’impossibilità di comunicare con gli uffici. Coinger, la cui sede si trova a Brunello, si scusa con gli utenti per il disagio.