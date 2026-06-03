A Brunello una serata alla scoperta di meridiane e orologi solari

Nuovo appuntamento culturale della rassegna “Giovedì di Brunello 2026”. Giovedì 4 giugno alle 21, nella sala polifunzionale di via dei Prè 2, il dottor Francesco Baggio terrà una conferenza dedicata al tema “Meridiane e orologi solari”, un viaggio tra storia, astronomia e tradizioni che hanno accompagnato l’uomo nella misurazione del tempo.

L’iniziativa è organizzata da ArtAndCharity, associazione impegnata nella promozione di eventi culturali e sociali, e rientra nel programma di incontri che spaziano tra arte, musica, storia e divulgazione.

La serata offrirà al pubblico l’occasione di approfondire il funzionamento delle meridiane e degli orologi solari, strumenti che per secoli hanno rappresentato il principale riferimento per scandire le ore della giornata.

Attraverso spiegazioni e approfondimenti, Francesco Baggio accompagnerà i partecipanti alla scoperta dei principi astronomici che regolano questi strumenti, illustrandone l’evoluzione storica e il valore culturale che ancora oggi conservano nei centri storici e nei luoghi di interesse artistico.

L’ingresso è gratuito e nelle vicinanze della sala è disponibile un ampio parcheggio gratuito.