“Il mostro dagli occhi rossi” e altri racconti solidali

Tra le attività chiuse per il lockdown ci sono anche i Centri per bambini con disabilità e autismo. Anche quelli gestiti da Fondazione piatti che ha continuato a prendersi cura, per quanto consentito, di 150 bambini e delle loro famiglie con un programma di tele-riabilitazione e supporto psicologico a distanza chiamato Toc Toc, come quando un amico ti bussa alla porta di casa. “Da qualche giorno anche per noi è cominciata la Fase 2 e stiamo prendendo tutte le misure di sicurezza possibile per non abbassare la guardia e proteggere le persone con disabilità e i bambini con autismo”, assicura la presidente di Fondazione Piatti, Cesarina Del Vecchio.

In questi lunghi mesi i nostri educatori hanno raccontato tante storie ai bambini che seguivano. Le storie permettono di raccontare ai più piccoli aspetti del mondo che ancora non conoscono bene e che magari fa un po’ paura. Per questo siamo felici di farti conoscere la bella idea di Morellini Editore che ha messo insieme decine e decine di racconti che tanti mamme e papà hanno inventato durante la quarantena.

Ne ha fatto un ebook che si chiama “Il mostro con gli occhi rossi e altre storie”: il 25% del prezzo di copertina sarà destinato proprio alle attività per i bambini di Fondazione Piatti.

Lo strumento del racconto, è un modo per stare vicini ai bambini e per provare a spiegare, nel linguaggio della favola, come mai siamo dovuti rimanere per così tanto tempo a casa, senza uscire e senza vedere le persone che ci sono care. E’ successo a tutti noi e ai bambini delle nostre famiglie: tutti i bambini potranno apprezzare le storie del “Mostro con gli occhi rossi” ed essere in questo modo vicini ai bimbi più fragili.