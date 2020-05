Sul “furto“ delle ciliegie interviene il sindacato

Persone multate per aver rotto un rami di una pianta del Comune sul quale era cresciuto il frutto del peccato: la ciliegia. Sulla vicenda che è stata oggetto di valutazioni da parte di commentatori sui social, interviene anche il sindacato.

In merito la vicenda relativa alla sanzione amministrativa elevata dalla Polizia Locale a carico di tre persone che hanno raccolto delle ciliegie da un albero sul marciapiede in Viale delle

Ricordanze, avanziamo alcune considerazioni.

Innanzi tutto non entriamo nel merito della correttezza giuridica della sanzione in quanto non è

compito di un’organizzazione sindacale ma al contempo ci chiediamo come a volte l’eccesso di

zelo da chi indossa una divisa ottenga l’effetto opposto a quello desiderato.

Riflettiamo su taluni recenti episodi che hanno indignato i cittadini e sembrano voler indicare

che gli agenti protagonisti hanno lasciato in soffitta il buon senso; episodi che vanno a discapito

di tutti gli altri (la gran parte) che operano con professionalità ed abnegazione.

Ci interroghiamo se certi comportamenti non siano frutto di iniziative personali di qualche

ufficiale o agente in mancanza di formazione adeguata, di mancanza di direttive precise, di

pressapochismo.

In conclusione, non vorremmo per assurdo e per scherzarci sopra, che “agenti speciali” dotati di “fucile caricato a sale” sparassero a vista a pericolose commesse in procinto di aprire negozi

o a pericolosi raccoglitori di ciliegie.

ADL Varese – Sindacato di Base