In 250, tra bambini e ragazzi, attendono il Campo estivo

Sono quasi 250 le famiglie con bambini in età compresa tra i 3 e i 14 anni interessate ai campi estivi tra i comuni di Azzate (52%), Brunello e Buguggiate (30%), ma anche Daverio, Bodio, Castronno, Sumirago e Mornago.

Inoltre ci sono un centinaio di famiglie ancora indecise che valuteranno nei prossimi giorni.

Questo il risultato del questionario diffuso nei giorni scorsi su iniziativa del Comune di Azzate in collaborazione con la parrocchia, l’asilo e l’Istituto comprensivo Leonardo Da Vinci per cercare di offrire ai giovanissimi, e ai loro genitori, un servizio di aggregazione e socialità durante l’estate dopo quasi quattro mesi di isolamento.

Partirà da questi numeri il confronto tra tutti gli enti e le istituzioni coinvolte in programma nel pomeriggio di domani (venerdì 5 giugno, alle ore 16.30 nel comune di Azzate) per formulare una proposta estiva capace di rispondere alle esigenze delle famiglie, dei bambini e dei ragazzi.