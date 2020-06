“Ho salutato la famiglia che passava, mi sono voltato ed è crollato tutto”

Un boato, il muro che si abbatte in un attimo, la nuvola di polvere e calcinacci. È lo scenario che raccontano tanti testimoni del crollo in via Marconi ad Albizzate.

Uno di loro è il sindaco di Albizzate Mirko Zorzo, che lavora in una delle attività ospitate nell’ex stabile industriale: stavo uscendo e si è visto crollare tutto di fronte, è stato coperto dalla polvere. Molto scosso, ha subito capito l’entità della tragedia.

L’ha capito anche un gruppo di ragazzini che si trovava all’ingresso del supermercato che occupa l’edificio gemello dall’altra parte della strada: «Ho salutato la famiglia che stava passando, mi sono girato e ho sentito un botto, quando mi sono girato era già tutto crollato» racconta uno di loro.

La famiglia è quella travolta direttamente dalle macerie: residenti in paese, la mamma e un bimbo sono morti sotto mattoni e blocchi di cemento, mentre la sorellina di un anno è finita in ospedale in gravi condizioni. A loro si aggiunge almeno un quarta persona ferita (stava uscendo da una delle attività ospitate nello stabile), ma non in pericolo di vita. Illesi il fratello e il papà del nucleo famigliare più colpito.

Il crollo ha riguardato tutta l’estensione del fabbricato ex industriale di Albizzate, per circa cento metri di lunghezza. Allo stato attuale sembrerebbe essersi trattato di un cedimento.