Arcisate: parte tra una settimana il campo estivo dell’Oratorio

Lunedì 22 giugno parte il progetto “Estate ragazzi in Oratorio“, una proposta elaborata dall’Oratorio di Arcisate e Brenno in collaborazione con Amministrazione comunale di Arcisate per i bambini e i ragazzi dalla prima elementare alla terza media, con i ragazzi delle superiori presenti come animatori.

I ragazzi saranno divisi in gruppi molto piccoli (7 o 10 bambini e ragazzi), secondo le disposizioni regionali, e oltre agli animatori ogni gruppo avrà un maggiorenne responsabile. Resta sempre aperta la possibilità di allargare il numero degli iscritti qualora ci fossero nuovi adulti disponibili

«Non è stato facile dare il via a questa iniziativa che sarà breve ma intensa – dice don Valentino Venezia – Quest’anno le norme sono stringenti ma grande è il desiderio di ripartire e di far vivere ai nostri ragazzi una proposta bella e indimenticabile, anche in questo anno così unico e particolare, nei nostri oratori e nei vari luoghi verdi che il nostro territorio ci concede. Sinceramente mi aspettavo maggiori disponibilità da parte degli adulti ma, capisco anche che la situazione di emergenza che ha toccato non poco Arcisate, ha contribuito a un clima di attesa e di timore nel concedersi liberamente».

«Vorrei ringraziare tutti i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado che si mettono in gioco per fare gli animatori, in modalità completamente inedite – conclude don Valentino – ma anche i volontari della comunità pastorale di Arcisate e Brenno che si sono resi disponibili ad offrire qualche giornata, il nostro sindaco e l’Amministrazione comunale per gli aiuti e il sostegno in questa proposta. Sarà una sfida per tutti e un’occasione per tessere sempre più relazioni costruttive soprattutto nei campi educativi dei nostri ragazzi».