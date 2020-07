È morto Ennio Morricone

È morto nella notte di domenica a Roma Ennio Morricone, il più celebre e talentuoso compositore di colonne sonore cinematografiche.

Tra le colonne sonore più note, quelle del western “Per un pugno di dollari” e “C’era una volta in America” di Sergio Leone. E ancora “Nuovo cinema Paradiso” e, vent’anni fa “Malena” con Monica Bellucci, passando per “Mission”, in cui le musiche accompagnavano le immagini della lussureggiante foresta tropicale e delle indicibili violenze.

Era stato candidato cinque volte all’Oscar per la miglior colonna sonora, aveva vinto la statuetta dorata nel 2016 con “The hateful eight” di Quentin Tarantino.

Ennio Morricone aveva 93 anni: è morto per una caduta, si era rotto il femore e la degenza in clinica si è rivelata fatae.

I funerali di Ennio Morricone si terranno in forma privata «nel rispetto del sentimento di umiltà che ha sempre ispirato gli atti della sua esistenza», dice l’amico e legale Giorgio Assumma.