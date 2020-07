Notte di temporali, protezione civile in allerta

Sarà una notte di piogge e temporali quella che sta per arrivare. La Protezione Civile segnala “condizioni debolmente instabili in aumento nella serata di mercoledì 29, specie sui settori occidentali, associate ad un flusso occidentale in quota e umido sud-orientale negli strati più bassi”. (foto Jean Pierre Zittino)

Per questi motivi “dalla serata di oggi 29 e nelle prime ore della notte di giovedì 30 previste precipitazioni a carattere convettivo e temporalesco, che interesseranno i settori alpini, prealpini e pedemontani occidentali, con possibile sconfinamento alle aree di alta pianura; quindi andranno via via a perdere intensità nelle prime ore della mattinata”. Poi “tra il pomeriggio e la sera di giovedì nuovo aumento delle condizioni instabili, favorite da un ingresso da Sud di aria relativamente più fresca in quota, con possibili nuclei temporaleschi sparsi in attivazione sui settori centro-occidentali della regione e sui settori orientali di Alpi e Preapi, con probabilità media di temporali forti. Sulla parte orientale della pianura saranno possibili nuclei temporaleschi localmente di forte intensità, sebbene con probabilità arealmente più bassa di temporali forti”.

Venerdì 31 luglio permangono condizioni debolmente instabili, con possibili rovesci o locali temporali, confinati alla fascia alpina e preapina.

Per questi motivi la protezione civile ha emesso un bollettino di ordinaria criticità per il rischio di temporali forti a partire dalle 20 di questa sera e per tutto giovedì. L’allerta riguarda tutta la fascia occidentale della regione.