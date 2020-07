Verifiche di stabilità nelle scuole di Mornago

Sono in corso di esecuzione le opere di verifica statica dei soffitti dei plessi scolastici di proprietà del comune di Mornago. Grazie al contributo ottenuto dal MIUR, infatti, si stanno eseguendo le indagini diagnostiche sugli stabili adibiti a scuola primaria e secondaria bei due plessi di via Colombo e di via Battisti. Le operazioni sono state affidate ad una impresa leader nel settore della diagnostica statica in grado di offrire un supporto tecnico e metodologico per rilevare il degrado prima che diventi pericolo e garantire così la sicurezza degli ambienti scolastici.

«Sono state utilizzate tecnologia avanzate per la verifica della stabilità delle solette attraverso l’utilizzo di sofisticati sistemi in grado di verificare eventuali anomalie delle strutture -dichiara il sindaco Tamborini Davide- anche attraverso analisi con endoscopio per la carbonatazione nonché sensori elettronico di spostamento collegati alla centralina elettronica sono in grado di rilevare le variazioni di flessione dei soffitti». Le indagini perseguiranno anche sullo stabile di via Battisti con un’analisi più approfondita per la valutazione della risposta sismica dell’edificio.

«Il metodo di analisi si basa su rilievi qualitativi e quantitativi, effettuati rigorosamente con un metodo speditivo e analisi non distruttive -aggiunge Giovanna Bea assessore alla pubblica istruzione-. I rilievi vengono eseguiti nell’edificio sia a carattere globale, ossia nel fabbricato nel suo insieme, sia a carattere locale, valutando e analizzando i singoli elementi strutturali e non strutturali che lo compongono». Questi interventi consentiranno all’Amministrazione comunale non solo di avere contezza della situazione degli edifici, ma permetteranno alla stessa di programmare eventuali opere atte a prevenire eventuali anomalie e criticità riscontate per una ripresa con maggior sicurezza delle attività didattiche.

«L’amministrazione comunale -spiega il responsabile dell’ufficio tecnico geom. Salina Fiorenzo- ha investito in un quinquennio più di 400.000 € per i plessi scolastici mornaghesi al fine di rendere più sicuri gli ambienti scolastici per i ragazzi».