Ferragosto in montagna? Tutto da esplorare

C’è chi preferisce il mare e chi preferisce la montagna. Soprattutto quest’anno molti “indecisi” hanno preferito scegliere la tranquillità di boschi e alpeggi per le loro vacanze. Così, se la settimana scorsa ho consigliato un libro per chi trascorre le vacanze a casa e uno per chi va al mare, oggi, la vigilia di Ferragosto, è tutta per chi sale lungo i sentieri.

Esploriamo la montagna

Per i più piccoli leggerei “Esploriamo la montagna”, una guida Lonely Planets Kids che ti farà incontrare

creature straordinarie insieme a due piccoli esploratori come te!

Marco e Amelia accompagnano i bambini in un mondo di avventure da alta quota tra sentieri nei boschi, pareti rocciose, ghiacci, disegni, stikers e attività.

Esploriamo la montagna

di David Shephard e Cherie Zamazing

Lonely Planets, EDT editore – € 9,90

Come diventare un esploratore del mondo

E per i più grandi “Come diventare un esploratore del mondo” dell’unico, inimitabile Keri Smith.

Il suo, ovviamente, non è un libro come tutti gli altri, ma un quaderno di appunti e suggerimenti per osservare il mondo che ci circonda.

Un libro divertente che ti terrà compagnia per tutta la vacanza!