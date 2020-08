La replica della Trasfor: “Rispetto per il lavoro della magistratura”

Trasfor SA prende nota degli articoli pubblicati sui vari media che riferiscono della tragica morte di uno dei suoi impiegati.

«In virtu’ del fatto che c’è una indagine della polizia ancora in atto – spiega l’azienda in una nota -, Trasfor SA non commenta gli articoli resi pubblici dai legali della famiglia del defunto, in merito a quanto accaduto nella giornata dell’11 febbraio scorso. La sicurezza e la salute dei lavoratori sono la priorità principale della società Trasfor SA; la quale collabora pienamente con le autorità per i fatti accaduti lo scorso Febbraio».