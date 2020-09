De Tommaso torna in IRCup nel Rally di Bassano

Due rally di respiro nazionale in programma in questo primo fine settimana di autunno: quello dell’Adriatico è valido per il CIRT (il Campionato Italiano Rally Terra) mentre quello di Bassano fa parte della IRCup. Entrambi vedono impegnati piloti varesini di primo piano, vediamo di chi si parla.

TORNA LA IRCUP CON DE TOMMASO

Il programma originale per il 2020 di Damiano De Tommaso non prevedeva l’impegno costante nella IRCup, il campionato sostenuto da Pirelli che il giovane isprese ha già vinto lo scorso anno. La pandemia e alcuni intoppi hanno però parzialmente cambiato i piani di De Tommaso che, dopo avere ottenuto il secondo posto nella tappa di apertura al Casentino (e il primo della classifica visto che Crugnola, vincitore di quel rally, non è iscritto alla IRCup) torna ai nastri di partenza di un rally inserito nel programma IRCup e a questo punto prova a centrare il bersaglio grosso.

Nel 37° Rally Città di Bassano, il talento varesino si presenta a bordo di una Skoda Fabia R5 – la vettura su cui ha corso più spesso – della DP Autosport insieme a Patrick Bernardi. Diversi gli avversari di spessore nella prova disegnata sulle strade venete: ci sono infatti i vari Rusce (con il luinese Mometti) su Skoda Fabia, le Ford Fiesta Wrc di Sossella (con un altro navigatore di casa nostra, Falzone), Gentilini e Porro, la Hyundai i20 Wrc di Battaglin e via discorrendo. Concorrenza altissima, non c’è che dire, ma De Tommaso ha già dimostrato più volte di poter piazzare il colpo anche con avversari del genere.

Bella la formula sulle due giornate: prime due PS questa sera – venerdì 25 – mentre al sabato le rimanenti quattro prove sino all’arrivo posizionato a Bassano del Grappa a metà pomeriggio.

IRCUP – Classifica (dopo una gara): 1) DE TOMMASO 65; 2) Andolfi 52; 3) Avbelj 48; 4) Porro 41; 5) Rovatti 38.

MIELE E BIZZOZZERO SULL’ADRIATICO

A Cingoli e dintorni, nelle Marche, va in scena il 27° Rally Adriatico che quest’anno fa parte del calendario tricolore “terra”, nel quale accanto ad alcuni grandi interpreti del rallysmo nazionale ci sono anche quei piloti specializzati sulla guida sullo sterrato. Al via anche tre conduttori “targati Varese”: si tratta di Mauro Miele, di David Bizzozzero e di Pierangelo Meli, tutti dotati di una Skoda Fabia R5. Miele sarà affiancato, come accade ormai da tempo, da Luca Beltrame, Bizzozzero avrà per navigatore Stefano Cossi mentre Meli gareggerà insieme a Buzzi.

La R5 è la massima classe possibile in questo tipo di gare e per questo è altamente popolata: tra i vari concorrenti ci sono piloti del calibro di Paolo Andreucci, Simone Campedelli (1° e 2 nella classifica del CIRT fino a qui), dell’argentino Bulacia oltre, come detto, i terraioli come Ceccoli, Costenaro, Marchioro e via discorrendo. Sei le prove speciali in programma, tutte da disputare nella giornata di domenica 27 settembre dall’alba al tramonto.