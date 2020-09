Escursione notturna armati di “bat detector”

I boschi del Parco del Campo dei Fiori attorno alla Colonia Elioterapica di Barasso ospiteranno sabato 19 settembre la “Bat night”, una particolarissima escursione notturna, alla scoperta dei pipistrelli e dei loro misteri.

Tra i rarissimi esempi di mammifero volante, per conoscere i pipistrelli bisogna osservarli nel loro ambiente. A questo serve il “bat detector”, lo strumento di cui si servirà Ambrogio Molinari, alla guida dell’escursione, per svelare ai partecipanti quali sono le caratteristiche che rendono così unici questi animali e molte curiosità sulle loro abitudini nelle grotte del territorio prealpino.

L’appuntamento è per sabato 19 settembre al tramonto(ore 19.30) al parcheggio della Colonia Elioterapica (via al Piano 8, Barasso) e l’escursione proseguirà lungo i sentieri del bosco circostante.

Per maggiori informazioni e prenotazioni telefonare allo 0332 1543101