Festa dei nonni: in Humanitas test gratuito per valutare il rischio di caduta

Venerdì 25 e sabato 26 settembre, Humanitas Mater Domini celebra la Festa dei Nonni con un’iniziativa dedicata agli over 65, che potranno sottoporsi, gratuitamente e su prenotazione, al ‘Silver Index’, il test condotto con il supporto dell’Intelligenza Artificiale del robot Hunova che permette al fisioterapista di valutare con maggior precisione e scientificità il rischio di caduta.

Secondo i dati di EpiCentro – Istituto Superiore Sanità, ogni anno in Italia si verificano fra i 3 e i 4 milioni di incidenti domestici che colpiscono prevalentemente gli anziani. Il problema delle cadute è particolarmente rilevante non solo per la frequenza, ma anche per le conseguenze sulla qualità della vita e sul benessere psico-fisico della persona: anche la sola insicurezza legata alla paura di cadere, infatti, può limitare notevolmente lo svolgimento delle normali attività quotidiane.

Test Silver Index

Il Test Silver Index è un indicatore predittivo valutato dal fisioterapista grazie al supporto dell’Intelligenza Artificiale di Hunova, il robot di ultima generazione operativo nella palestra fisioterapica di Humanitas Mater Domini.

Grazie al supporto di questa tecnologia, lo specialista analizza in 30 minuti 130 parametri inerenti alla qualità dei movimenti del paziente stimando in maniera scientificamente più precisa le condizioni di equilibrio, la risposta biomeccanica e i limiti di stabilità della singola persona.

Sulla base del risultato, il fisioterapista può identificare con maggior precisione le aree sulle quali è necessario lavorare e che possono portare al rischio di caduta nell’anziano.

Come partecipare all’iniziativa L’iniziativa è dedicata a uomini e donne sopra i 65 anni.

Venerdì 25 settembre dalle 15.00 alle 18.00 , con la fisioterapista Silvia Zibetti

Sabato 26 settembre dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 16.00, con il fisioterapista Patricio Spallarossa

La partecipazione è gratuita, previa prenotazione telefonica, a partire da martedì 15 settembre (sino esaurimento posti disponibili), al numero 0331 476117, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00.

Il Test avrà una durata di 30 minuti. Si consiglia un abbigliamento comodo e di indossare delle calze antiscivolo.