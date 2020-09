Marcora, il dispiacere per il ritiro dal Roland Garros: “Impossibile giocare”

Il dispiacere è tanto. Roberto Marcora, dopo un periodo difficile, sembrava riuscito a trovare la giusta forma per giocare il suo tennis e tornare a vincere. (Foto Instagram – robimarcora)

A Parigi, nelle qualificazioni del Roland Garros, stava andando tutto bene: battuti lo statunitense Jeffrey John Wolf e il francese Tristan Lamasine, si apprestava a scendere in campo per l’ultimo turno prima del tabellone principale contro un altro transalpino, Benjamin Bonzi.

Purtroppo per il tennista bustocco però le cose sono andate diversamente: un problema muscolare si è riacutizzato nel corso della sfida contro Lamasine e non gli ha permesso di scendere in campo contro Bonzi, perdendo la possibilità di accedere al tabellone principale dell’Open di Francia. Inutile dire, aggiungiamo, che il dispiacere è doppio: oltre al lato sportivo, l’accesso al main draw del Roland Garros è molto consistente anche a livello economico.

«Mi ero stirato a Roma nelle qualificazioni – spiega Marcora, ancora amareggiato dal ritiro -. Ho provato ad accelerare i tempi per giocare qui a Parigi e stava andando tutto bene fino al 4-1 al terzo per me (contro Lamasine, ndr) quando ho sentito di nuovo tirare dietro la coscia il bicipite femorale. Ho fatto gli ultimi game da fermo, è stato un mezzo miracolo già finire quell’incontro. Era impossibile giocare contro Bonzi».