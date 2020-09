Orologi da uomo: modelli e caratteristiche

L’orologio è uno degli accessori preferiti per tanti uomini. Bisogna ben conoscerne le caratteristiche per essere certi di acquistare il prodotto giusto. Ecco perciò tutto sugli orologi da uomo su Bluespirit, un sito con un catalogo molto ampio tra cui scegliere i migliori modelli.

Tanti modelli di orologi sul mercato

Come si può notare dal catalogo di Bluespirit, appare evidente come ogni uomo possa scegliere tra svariati modelli di orologi. Ci sono quelli a carica manuale che sono intramontabili e hanno sempre un elevato successo. Essi non hanno bisogno di batteria bensì ottengono energia dalla rotazione della corona. Il che vuol dire che è chi lo indossa a produrre energia. In tal caso si tratta di orologi pregiati e che hanno un certo valore: basti pensare che il costo sale molto, ecco perché si parla di modelli adatti ad uno specifico target di clientela. Questi orologi sono particolarmente sensibili agli urti per cui è bene prendersene cura nel modo giusto evitando che si rompano o rovinino. Sarebbe un grande peccato.

Ci sono anche gli orologi automatici che sono un’evoluzione rispetto a quelli manuali. Un modello del genere si ricarica in modo autonomo senza l’intervento di chi lo indossa. L’energia viene prodotta mediante la semplice oscillazione del polso.

In ultimo, ci sono gli orologi analogici con movimento al quarzo. Attualmente sono quelli più diffusi anche perché hanno bisogno di una batteria per funzionare. Molto resistenti e, pur non essendo sempre modelli pregiati, si tratta di orologi ideali da usare quotidianamente. Nettamente più precisi per quanto concerne la funzionalità rispetto agli altri modelli.

Altre caratteristiche degli orologi da uomo

Ovviamente ci sono altri elementi importanti da considerare quando si parla di orologi da uomo. Il cinturino, per esempio, è uno di quelli che può anche aumentare il valore di un certo prodotto. In linea generale gli uomini prediligono quelli con un cinturino resistente e che possa anche sembrare massiccio. Il tutto senza mai dimenticare che l’occhio vuole la sua parte, per cui si guarda anche al design che presenta. Si parla di svariati materiali usati per i cinturini: dalla pelle all’ecopelle, fino ad arrivare al metallo e al tessuto. I più gettonati sono quelli in acciaio, essendo meno dispendiosi e comunque più pratici. Se si cerca qualcosa di elegante, non si può che andare sui modelli che abbiano il cinturino in pelle.

Senza dimenticare che ci sono materiali diversi che compongono anche la cassa. Molto cambia in base alla fascia di prezzo: c’è l’acciaio inox in quelli più economici, mentre la cassa in titanio è la caratteristica fondamentale di quelli più costosi. Arrivando poi all’oro e all’argento che rientrano in quegli orologi di fascia alta.

Orologi da uomo: consigli per l’acquisto

Quando si tratta di scegliere l’orologio da uomo migliore bisogna, quindi, considerare diversi aspetti rilevanti: In primis quando esso va indossato, un conto è l’orologio da cerimonia, che quindi va correttamente abbinato ad un outfit molto elegante, un altro è quello per il lavoro. In quest’ultimo caso si possono scegliere soluzioni moderne ma senza osare troppo. Fino a dover considerare che ci sono tanti modelli utili anche per chi ama lo sport o l’avventura. Questi sono modelli con cinturini flessibili, comodi da indossare e che permettono di tenere sotto controllo l’ora senza problemi. Qualunque sia la vostra necessità, dunque, su siti come quello di Bluespirit potrete sicuramente trovare il modello che fa per voi.