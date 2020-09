Trovato un corpo nel torrente Molinera, potrebbe essere l’escursionista scomparso

Svolta nel quinto giorno di ricerche tra il lago Delio e il torrente Molinera, alla ricerca dell’escursionista disperso.

In un canyon del torrente i soccorritori, oggi presenti a decine e decine, hanno ritrovato un corpo. Al momento non è stato ancora recuperato e identificato, ma potrebbe essere quello di Andrea Galimberti, che è stato visto sparire nel torrente Molinera sabato scorso, mentre andava a cercare funghi con un amico.

Galimberti aveva cercato di guadare il torrente ingrossatosi in pochi minuti a causa del maltempo, ed è stato inghiottito dalle onde di piena davanti agli occhi dell’amico: da allora sono scattate le ricerche del fungiatt di Oltrona San Mamette, in provincia di Como.

Per ritrovarlo, in questi giorni sono state coinvolte decine e decine di specialisti: alle ricerche hanno collaborato il Soccorso Alpino, diverse specialità dei Vigili del Fuoco (in particolare Saf e unità per la ricerca coi droni), la Guardia Costiera, la Guardia di Finanza, i Carabinieri, la Protezione civile e l’Ust.

Per coordinare i soccorsi, i Vigili del Fuoco hanno istituito un’unità UCL all’interno del municipio di Maccagno.