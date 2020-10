Al via Transform il progetto transfrontaliero per aspiranti imprenditori

Inizia martedì 6 ottobre nelle sale del Centro Congressi Ville Ponti di Varese un nuovo ciclo d’attività in tema di formazione all’imprenditorialità rivolto a start up dell’area di confine italo-elvetica e quindi anche del territorio varesino.

L’iniziativa rientra, infatti, nel progetto transfrontaliero Transform che, finanziato sul programma Interreg Italia-Svizzera 2014/20, punta allo sviluppo di una cultura imprenditoriale aperta, con maggiore propensione alla creazione di aziende innovative e capaci di essere competitive sui mercati internazionali. Questo ciclo di appuntamenti, destinato in particolare ad aspiranti e neo imprenditori under 35, si svolgerà ogni martedì e giovedì fino al 5 novembre e toccherà i principali temi legati al business e alla gestione aziendale, con attenzione anche agli elementi della digital economy.