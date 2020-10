Il Comune apre uno sportello per l’accesso al Superbonus 110%

Il Comune di Varese apre uno sportello a Villa Baragiola per facilitare aziende, professionisti e cittadini nell’aderire al “superbonus 110%” per la riqualificazione energetica delle abitazioni. “Questa è un’occasione da non perdere per i cittadini, per le aziende, i professionisti e in generale per la città che ha tutto da guadagnarci sia in termini economici che ambientali”, ha detto il sindaco Davide Galimberti nel presentare l’iniziativa contestualmente al lancio del Paesc (Piano di azione per l’energia sostenibile e il clima) che nasce dall’adesione al Patto dei Sindaci per il clima e l’energia sottoscritto da 10 mila città europee per raggiungere insieme l’obiettivo di ridurre del 40% le emissioni di co2 entro il 2030 (su base dati 2017).

“L’obiettivo si raggiunge lavorando in sinergia con interventi che promuovono nel concreto il risparmio energetico e il ricorso alle energie rinnovabili per contrastare i cambiamenti climatici”, ha affermato l’assessore all’ambiente Dino De Simone ricordando che a Varese le temperature medie sono aumentate di 2° in 40 anni, dal 1980 ad oggi. La riqualificazione a led degli impianti id illuminazione pubblica, la nuova scuola Pellico a consumi zero, gli incentivi di 50 mila euro per la sostituzione di vecchie caldaie condominiali o quelli per l’acquisto di biciclette elettriche sono solo alcune delle strategie messe in campo dalla giunta per migliorare l’ambiente e quindi la qualità della vita in città. “Ora l’Europa mette a disposizione risorse economiche che noi abbiamo la possibilità e il dovere di spendere per migliorare la qualità energetica delle nostre case – ha aggiunto l’assessore alle attività produttive Ivana Perusin – accedendo al superbonus 110% i cittadini hanno la possibilità di riqualificare le proprie abitazioni a costo zero, facendo lavorare aziende e professionisti del territorio e quindi sostenendo il tessuto economico della città da un lato, e allo stesso tempo offrendo un grande contributo per abbattere l’impatto ambientale“.

LO SPORTELLO SUPERBONUS 110%

Il nuovo servizio è già online e inizierà a ricevere i cittadini che ne faranno richiesta da giovedì 8 ottobre a Villa Baragiola.

A gestirlo due professionisti che hanno partecipato alla redazione del Paesc tra cui Giuseppe Maffeis di Terraria.

Scopo del servizio non è sostituirsi ai professionisti, ma facilitare proprietari di case, amministratori di condominio e aziende che intendono usufruire di questa opportunità, aiutandoli ad orientarsi in una normativa complessa, distinguendo ad esempio tra interventi trainanti e interventi trainati, tra detrazioni fiscali, sconto in fattura o cessione del credito. Fornendo insomma tutte le informazioni necessarie, caso per caso.

“Ci piacerebbe coinvolgere in questo lavoro di facilitazione anche le associazioni di categoria che pure possono svolgere un grande lavoro di orientamento dei cittadini”, ha precisato De Simone.