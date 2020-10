I pregi e i difetti del trading automatizzato

Il trading automatizzato è una valida risorsa per tutti gli investitori ma, in modo particolare, per i principianti che possono contare su un livello di esperienza modesto. I sistemi di trading automatico in molte circostanze rappresentano una soluzione ottimale a cui fare riferimento, a maggior ragione per i neofiti e per tutti coloro che non possono riservare al trading online troppo tempo, per esempio perché si devono concentrare sul lavoro. C’è da dire che nel corso degli ultimi anni il trading automatico si è guadagnato una reputazione decisamente positiva, ma ciò ha generato anche delle controindicazioni: per esempio la comparsa di speculatori che hanno messo a punto sistemi falsi con il solo intento di sottrarre denaro agli investitori più ingenui e meno informati.

Cos’è il trading automatico

Si può considerare il trading automatizzato come una particolare forma di trading in cui non sono i trader a svolgere le operazioni, che invece vengono decise e portate a termine da un software robot. Come si è detto, i meno esperti traggono vantaggio da un sistema di questo tipo, che però può essere sfruttato anche dai trader più abili, che ne approfittano per incrementare i propri guadagni e per risparmiare un bel po’ di tempo.

1k Daily Profit: un esempio di software di trading automatico

La recensione completa su 1k Daily Profit permette di scoprire le caratteristiche e i punti di forza di uno dei software di trading automatico più utilizzati in Italia. Si tratta di un programma che si basa su un algoritmo avanzato che permette di ottenere ricavi interessanti grazie alle operazioni di trading eseguite. Per iniziare a utilizzare il software è sufficiente compilare il modulo che si trova sulla home page del sito di 1k Daily Profit: sono sufficienti pochi minuti per inserire tutte le informazioni che occorrono. In base alle informazioni reperibili sul web, con questo strumento si ha l’opportunità di guadagnare fino a 1.000 euro al giorno: in apparenza, un’occasione da non lasciarsi sfuggire di mano.

Come opera un robot di trading automatico

Un robot di trading automatico è un programma che stabilisce quali operazioni devono essere eseguite a seconda dell’evoluzione e dell’andamento dei mercati. Il modo in cui un robot funziona varia a seconda della qualità della sua scrittura. Come è facile intuire, non è certo facile scrivere un robot automatico, in quanto si tratta di un’operazione che richiede skill ben precise e un ampio bagaglio di qualità. Per esempio, è essenziale conoscere in modo approfondito le dinamiche e i segreti che caratterizzano i principali mercati finanziari. Inoltre, occorre avere le competenze che servono per generare degli algoritmi, dal punto di vista tecnico e in ambito informatico.

Quanto si spende per il trading automatico

Esistono alcuni software di trading automatico che si caratterizzano per un costo molto elevato, ma non è sempre detto che si sia costretti a spendere cifre considerevoli per usufruire di soluzioni di alto livello. Insomma, non è matematica l’equivalenza secondo la quale una spesa molto alta per l’acquisto di un software automatico corrisponde a un servizio efficiente e di qualità.

Come trovare il software giusto

Di conseguenza, per sapere se il software che si ha in mente di utilizzare sia in linea con i propri bisogni si può pensare di verificare e monitorare i risultati che ha conseguito in passato. È chiaro, infatti, che un robot che è stato sempre in grado di garantire profitti con tutta probabilità continuerà a offrire prestazioni di alto livello anche in seguito. Viceversa, conviene tenersi alla larga da quei programmi che hanno fatto registrare risultati modesti in passato.