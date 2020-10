I regali di Gavirate per i 100 anni di Gianni Rodari

Venerdì 23 ottobre il celebre autore poeta e pedagogista Gianni Rodari avrebbe compiuto 100 anni e il Comune di Gavirate, dove visse da ragazzino, ha deciso di concentrare attorno a questa data il clou dell’iniziative promosse in occasione di #Rodari100, fino all’inaugurazione sabato 24 ottobre alle ore 11 della nuova istallazione dedicata all’artista e posta proprio accanto al portone di quella che fu la sua casa , in quello che era Corso Roma al numero 12 (oggi Corso XXV Aprile 40).

L’opera, progettata da Alberto Frigo Cesare Sgherbini, consiste in lastre di ferro sovrapposte e raffigura il giovane Gianni lettore sotto un fascio di luce artificiale (nell’immagine in apertura il rendering del progetto).

“…(da bambini) non avevamo libri – scriveva lo stesso Rodari – mi regalarono un libro per la prima volta quando facevo la terza elementare, mi regalarono il libro Cuore, allora siccome mio padre faceva il fornaio e riempiva sempre il cortile di casse di pasta e aveva delle casse vuote, io ne prendevo una, ci facevo il mio rifugio e ci andavo a mangiare pane e cioccolata e a leggere il libro Cuore e a piangere…”

A questo ricordo e all’importanza della passione per la lettura sin da giovanissimi è dedicata l’opera.

La sera prima, venerdì 23 ottobre alle 21 nell’auditorium comunale di via Fermi sarà invece presentato il numero speciale della rivista “Menta e Rosmarino” interamente dedicato a Rodari. La serata sarà guidata dall’attrice e narratrice Betty Colombo con la partecipazione di Federica Lucchini e Romano Oldrini.

(La partecipazione è gratuita ma i posti sono limitati ed è quindi necessaria la prenotazione scrivendo a bibliotecagavirate@gmail.com oppure telefonando allo 0332 748278).

Intanto, fino a domenica 25 ottobre, sarà visitabile in Sala Mura (ex Pretura di piazza De Gasperi, sempre a Gavirate) la mostra collettiva degli ArtistiinMovimento di Varese “Omaggio a Gavirate e a Gianni Rodari” (aperta tutti i pomeriggi dalle 15 alle 19 e nel weekend, da venerdì a domenica anche la mattina, dalle 10 alle 12. Per maggiori informazioni www.artistiinmovimento.com

Sempre consultabili e scaricabili invece i 9 scritti di Gianni Rodari pubblicati in occasione del centenario sul sito web del Comune di Gavirate corredati dalle illustrazioni originali di tre artisti contemporanei: Fabio Folla, Antonio Greco (autore dell’illustrazione qui sopra della Formica e la Ciacala) e Angelo Fiombo.