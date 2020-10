Un positivo e due persone in quarantena a Luvinate

L’amministrazione comunale di Luvinate comunica la positività di un residente al coronavirus, mentre altre due persone sono in quarantena preventiva.

Il messaggio è stato postato sulla pagina Facebook del Comune dove si legge: “Questa sera tramite ATS siamo stati informati della positività di 1 residente. Ad oggi i casi in paese sono 2 mentre alcuni cittadini sono in quarantena preventiva. Si ricorda l’obbligo dell’uso mascherina all’aperto e il distanziamento sociale.

In caso di sintomi anche leggeri, occorre immediatamente avvisare il proprio medico di base e valutare anche misure di autoisolamento preventivo presso la propria abitazione in attesa delle indicazioni di medico ed Ats, usando anche in casa le mascherine come misure di protezione verso i propri familiari.

Per ogni necessità e supporto si può fare riferimento al Centro Operativo Comunale con la Protezione Civile 335.6908424”.