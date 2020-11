Iscrizioni a scuola: il calendario degli “open day” degli istituti superiori

Partiranno il 4 gennaio i termini per le iscrizioni a scuola. Il Ministero ha stabilito le domande potranno essere presentate entro le ore 20 del 24 gennaio.

Gli open day ci saranno nonostante l’emergenza sanitaria ma avranno modalità diverse. Si tratterà soprattutto di presentazioni on line che rimangono a disposizione. Molti istituti, però, offrono anche esperienze dirette come mini laboratori o lezioni su prenotazione e quando riprenderà la didattica in presenza ( tutto il ciclo primario è di nuovo in classe con la Lombardia in zona arancione e tutte le classi delle medie di nuovo a scuola).

Provincia di Varese dedica la pagina del sito istituzionale proprio al tema dell’orientamento per il ciclo superiore .

qui il calendario completo aggiornato al 26 novembre – ulteriori info qui: http://www.provincia.varese.it/open-day-scuole-superiori-e-saloni-orientamento)

Di seguito il calendario degli istituti che hanno aderito al progetto “Open day on line”

Questo il calendario

