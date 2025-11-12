Orientamento scolastico: il calendario degli “open day” degli istituti superiori

Nel corso delle prossime settimane nidi, scuole dell’infanzia, primarie, medie, superiori e servizi educativi del territorio apriranno le loro porte per far conoscere spazi, proposte didattiche e progetti. Gli open day permetteranno alle famiglie e ai bambini e ragazzi di fare un primo tour esplorativo, incontrare educatori e insegnanti, visitare laboratori e, in molti casi, partecipare ad attività su prenotazione.

In questo articolo presentiamo il calendario degli open day delle strutture che hanno aderito al nostro SPECIALE ORIENTAMENTO, uno strumento pensato per accompagnare passo dopo passo le scelte educative, dagli asili fino alle scuole superiori.

TUTTI GLI OPEN DAY

Scuole dell’infanzia

Asilo infantile S. Anna – Bodio Lomnago

15 novembre dalle 10 alle 12

14 dicembre dalle 12 alle 16 – scuola aperta

24 gennaio dalle 10 alle 12

Scuole superiori

CIOFS – Varese e Castellanza

24 novembre a Castellanza

25 novembre a Castellanza

26 novembre a Castellanza

26 novembre a Castellanza

28 novembre dalle 17.30 alle 19.30 a Castellanza – Partecipazione senza prenotazione

13 dicembre dalle 9 alle 12.30 a Castellanza – Partecipazione senza prenotazione

22 novembre dalle 9 alle 13 a Varese – Partecipazione senza prenotazione

3 dicembre a Varese

5 dicembre a Varese

10 dicembre a Varese

12 dicembre a Varese