Orientamento scolastico: il calendario degli “open day” degli istituti superiori
Tanti gli open day in programma per aiutare famiglie e ragazzi a scegliere il percorso educativo e scolastico per il prossimo anno. In questa pagina raccogliamo il calendario degli open day delle realtà che hanno aderito al progetto di VareseNews
Nel corso delle prossime settimane nidi, scuole dell’infanzia, primarie, medie, superiori e servizi educativi del territorio apriranno le loro porte per far conoscere spazi, proposte didattiche e progetti. Gli open day permetteranno alle famiglie e ai bambini e ragazzi di fare un primo tour esplorativo, incontrare educatori e insegnanti, visitare laboratori e, in molti casi, partecipare ad attività su prenotazione.
In questo articolo presentiamo il calendario degli open day delle strutture che hanno aderito al nostro SPECIALE ORIENTAMENTO, uno strumento pensato per accompagnare passo dopo passo le scelte educative, dagli asili fino alle scuole superiori.
Sei un scuola e vuoi aderire allo speciale?
Speciale orientamento scolastico: VareseNews a fianco delle scuole
TUTTI GLI OPEN DAY
Scuole dell’infanzia
Asilo infantile S. Anna – Bodio Lomnago
15 novembre dalle 10 alle 12
14 dicembre dalle 12 alle 16 – scuola aperta
24 gennaio dalle 10 alle 12
L’Asilo infantile S. Anna di Bodio Lomnago, un polo 0-6 dove si cresce nel verde
Scuole superiori
CIOFS – Varese e Castellanza
24 novembre a Castellanza
25 novembre a Castellanza
26 novembre a Castellanza
26 novembre a Castellanza
28 novembre dalle 17.30 alle 19.30 a Castellanza – Partecipazione senza prenotazione
13 dicembre dalle 9 alle 12.30 a Castellanza – Partecipazione senza prenotazione
22 novembre dalle 9 alle 13 a Varese – Partecipazione senza prenotazione
3 dicembre a Varese
5 dicembre a Varese
10 dicembre a Varese
12 dicembre a Varese
Formazione professionale: il futuro dei giovani passa dal CIOFS di Varese e Castellanza
