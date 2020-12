Gli articoli più letti del 2020

Che il 2020 sia stato un anno strano, particolare, tragico ormai lo abbiamo detto e scritto in tutte le salse.

Il Covid ha condizionato anche il nostro lavoro, con un impegno enorme per tutti i mesi di pandemia, sia in primavera in quella che è stata chiamata “prima ondata” sia nel periodo che stiamo vivendo, tra zone rosse, arancioni e gialle, lockdown e così via.

Nuove parole sono diventate “quotidiane” (autocertificazioni, dpcm, contagi, terapia intensiva, coprifuoco), abbiamo scritto dell’enorme lavoro di medici e infermieri nei reparti dei nostri ospedali e ci siamo dannati l’anima affrontando dati e numeri per cercare di tenere informati nella maniera più efficace e puntuale possibile i nostri lettori.

Le notizie più lette del 2020 risentono naturalmente dell’emergenza sanitaria, con tanti lutti e il nostro spazio dedicato alle necrologie che è diventato uno dei più letti del giornale, ma ci sono anche delle sorprese, tanta cronaca, le elezioni amministrative in diversi comuni del Varesotto e dell’Alto Milanese, i servizi offerti ai lettori come la mappa dei negozi che fanno consgegne a domicilio e qualche curiosità: ecco la tradizionale carrellata degli articoli più letti dell’anno di VareseNews:

CORONAVIRUS (un riassunto della prima fase e qualche storia)

CRONACA

SERVIZI

CURIOSITÀ

ECONOMIA