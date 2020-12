“Grazie a Don Angelo per il suo impegno all’ospedale in questo periodo difficile”

Una lettera per ringraziare Don Angelo Fontana per il suo impegno e la sua dedizione in questo anno particolarmente difficile da parte di due infermiere dell’Ospedale di Circolo di Varese.

Galleria fotografica Il presepe dell'Ospedale del Circolo di Varese 4 di 6

Buonasera,

siamo Elena e Monica, due infermiere che lavorano presso la diabetologia dell’ospedale di Circolo di Varese. Vi scriviamo perchè crediamo sia degno di nota l’impegno e la dedizione di Don Angelo Fontana parroco della chiesa situata all’interno del nostro ospedale.

Durante tutto il periodo della pandemia si è impegnato per cercare di stare vicino a tutti (malati e dipendenti), ha cercato di portare innovazione con nuove proposte che spaziano dall’utilizzo dei nuovi sistemi informatici come mezzo di comunicazione a metodologie di celebrazione dettate dalla pandemia che ci sta colpendo tutti (ad esempio percorrere nel tempo pasquale i viali interni all’ospedale per celebrare la passione del Signore).

Questa nostra lettera vuole evidenziare come è stato affrontato, in modo innovativo e creativo, da Don Angelo anche questo periodo natalizio realizzando un presepe che abbiamo visto crescere di giorno in giorno, accompagnandoci durante la Novena.

Il presepe inizia in fondo alla navata e accompagna il fedele fino all’altare. Le statue sono posizionate come fossero fedeli intenti a seguire la celebrazione.

Buone feste natalizie a tutta la redazione,

Elena e Monica