Il presidente Macron è positivo al Coronavirus

Il presidente francese Emmanuel Macron è risultato positivo al tampone che rileva la presenza del virus SarsCoV2, un test effettuato dopo la comparsa di alcuni sintomi. Come previsto dalle indicazioni sanitarie in vigore applicabili a tutti, il presidente della Repubblica si isolerà per sette giorni. “Continuerà a lavorare e a garantire le sue attività a distanza”, è specificato in una nota diffusa dall’Eliseo.