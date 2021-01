Buon compleanno Greta: due anni di Fridays for future in provincia di Varese

Grata Thunberg questa domenica è diventata maggiorenne. Sono passati quasi due anni e mezzo da quando la giovanissima attivista ha iniziato il suo sciopero scolastico per il clima di fronte al Parlamento svedese. Una protesta a favore dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile, che è riuscita a unire migliaia di studenti di tutto il mondo sotto lo slogan dei Fridays for future.

Nel corso di tutto il 2019 le manifestazioni sono state tante anche in provincia di Varese, dal capoluogo alle altre città più periferiche. A maggio 400 ragazzi delle scuole di Golasecca e Sesto Calende si sono riuniti con decine di cartelloni in viale Italia a Sesto per una lezione speciale in riva al Ticino. L’ultimo giorno d’estate sono scesi per le strade anche gli studenti di Saronno, che guidati dal giovanissimo Manuel (15 anni) sono finiti addirittura sul Tg3. Una settimana dopo, il 27 settembre il Friday for future è approdato anche a Varese, dove i ragazzi insieme anche a tanti adulti e bambini hanno fatto sentire la loro voce lungo corso Matteotti. Lo stesso giorno i giovani dei Fridays for future hanno manifestato anche a Busto Arsizio, dove al posto di un corteo si è preferito un presidio fisso. Il freddo non ha spaventato i giovani di Luino, che il 29 novembre a centinaia hanno sfilato imbracciando cartelloni e megafoni lungo le vie del centro.

Nel 2020 il Coronavirus ha monopolizzato l’attenzione di tutti i paesi del mondo, ma la lotta dei più giovani per la tutela dell’ambiente non si è fermata. Certo, la pandemia ha impedito cortei, bagni di folla e grandi raduni, ma allo stesso tempo ha anche fornito nuovi spunti di riflessione riguardo il nostro stile di vita, la sostenibilità e la salute. Ecco quindi i giovani di Varese e Luino scendere rispettivamente in piazza e in riva al lago entrambi lo stesso giorno, venerdì 6 ottobre 2020, per protestare e discutere nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento.

Grazie alle loro manifestazioni tra il 2019 e il 2020, i ragazzi dei Fridays for future sono riusciti a convincere alcuni comuni del Varesotto a firmare la Dichiarazione di emergenza climatica. Constatare la gravità del problema legato al riscaldamento globale, adottare misure per ridurre l’utilizzo di combustibili fossili e far pressione sui governi per l’adozione di misure adeguate per far fronte alla crisi ambientale: questi i punti principali all’interno della Dichiarazione. Il documento nella nostra provincia è stata sottoposta alle amministrazioni di diversi comuni, tra cui: Varese, Tradate, Gallarate, Origgio, e dei comuni dell’alto Verbano di Luino, Porto Valtravaglia e Brezzo di Bedero.