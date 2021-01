Il nuovo calendario della raccolta differenziata di Samarate

In questi giorni è in distribuzione a Samarate l’eco calendario 2021 della raccolta differenziata. Per chi volesse averlo in formato pdf, può scaricarlo tranquillamente dal sito del comune.

Le frazioni del paese sono state divise in due zone: la prima (zona A, clicca qui per vedere) comprende Samarate Nord, Verghera, Cascina Tangitt, Cascina Costa; la seconda (zona B, clicca qui per vedere) Samarate Sud, San Macario, Cascina Elisa.