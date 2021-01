Il gioco di carte UNO festeggia 50 anni

In mezzo secolo di storia il gioco di carte UNO ha conquistato i mondo, promuovendo inclusività e diventando un fenomeno culturale anche in Italia. Per questo Mattel promuove su scala internazionale nel 2021 una serie di eventi per celebrarne il 50° anniversario.

Ideato nel 1971 da un barbiere di Cincinnati, Ohio, l’iconico gioco di carte è stato creato per consentire alle famiglie di trascorrere del tempo insieme ed è diventato rapidamente un elemento presente in ogni casa.

Cinque decenni dopo, UNO, ora disponibile in oltre 80 paesi e con 17 mazzi venduti ogni minuto, è cresciuto fino a diventare globale e offrire ai fan di tutte le età una varietà di giochi innovativi sia fisici che digitali.

“Per 50 anni UNO ha unito le persone trascendendo la lingua, la cultura e l’età attraverso il gioco. Essendo il gioco di carte numero uno al mondo abbiamo mantenuto le sue origini di amato passatempo familiare, facendolo però evolvere in un fenomeno culturale”, afferma Ray Adler, global head di Mattel Games. “Combinando le radici di inclusività e semplicità del brand, l’appassionata fan base globale e lo slancio senza precedenti, il 50° anniversario di UNO sarà una celebrazione lunga tutto un anno del passato, del presente e del futuro del brand.”

NUOVI MODI DI GIOCARE

UNO 50° Anniversary: il gioco si presenta in una confezione deluxe, da collezionare, in cui è contenuta un’esclusiva moneta d’oro che commemora il 50 ° anniversario. Il set include anche una carta e regole speciali “50/50”, che incorporano la moneta nel gioco.

UNO Iconic Series: a partire dai fantastici anni ’70, la UNO Iconic Series includerà cinque mazzi individuali in onore degli ultimi cinque decenni, con design nostalgici che rappresentano graficamente ogni decade.

UNO Remix: il giocosi evolve ad ogni partita. All’inizio di ogni round i giocatori possono aggiungere speciali carte Remix al mazzo che cambieranno il gioco. Alla fine di ogni partita, ogni mazzo di UNO sarà unico e personalizzato.

UNO Attack: presente dal 1998 avrà quest’anno una nuovissima versione aggiornata con più azione, luci, nuovi suoni e carte che volano ancora più in alto.

UNO™ CHAMPIONSHIP ED EVENTI CELEBRATIVI

UNO inviterà i fan a celebrare l’anniversario attraverso una prima serie di tornei ospitati da Mattel e una varietà di giochi celebrativi. come la UNO™ Championship Series, la prima competizione ufficiale in assoluto, accoglierà giocatori da tutto il mondo. La finale si svolgerà a novembre 2021 con un super premio di $ 50.000 per il vincitore.

Durante tutto l’anno, UNO ospiterà giochi e streaming celebrativi con fan e partner su piattaforme digitali, tra cui l’app mobile e la piattaforma di gioco UNO.

INCLUSIONE E PARTNERSHIP

Negli ultimi anni UNO ha lanciato UNO Braille, rendendo il gioco ampiamente accessibile a ciechi e ipovedenti, UNO ColorADD, il primo gioco di carte al mondo ottimizzato per i daltonici e la serie UNO Artiste , una linea che rende omaggio ad artisti influenti infondendo l’arte direttamente in un mazzo di carte. Nel suo 50° anniversario, UNO collaborerà con una varietà di nomi iconici nei campi di arte, moda, sport e molto altro per creare prodotti dal design unico brandizzati con i marchi preferiti dai fan.

Per maggiori informazioni visitare il sito web di UNO o seguire @uno sui social Instagram e Facebook e @realunogame su Twitter per aggiornamenti futuri.