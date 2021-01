Pinti non ha dubbi: “Maroni è il nostro candidato. Punto”

Il consigliere comunale della Lega Marco Pinti interviene sul dibattito in vista delle prossime elezioni amministrative a Varese: «Ci stiamo finalmente lasciando alle spalle giorni difficili, in cui tutti noi, leghisti e non, abbiamo seguito con una buona dose di angoscia quanto accaduto a Roberto Maroni.

Ora che il peggio è passato, possiamo tirare un sospiro di sollievo: per il padre, per il marito, per l’amico, per un nostro concittadino che nella sua lunga carriera istituzionale ha sempre portato in alto il nome di Varese.

Ora che il peggio è passato, possiamo tranquillamente permetterci il lusso di aspettare qualche giorno, affinché possa recuperare tutte le energie in vista di una sfida impegnativa che lo vedrà in campo come candidato sindaco nella sua città. Sui tempi e sui programmi, molto presto sarà Roberto a tracciare la rotta. Quanto a me, mi permetto soltanto di suggerire a tutti un segno di punteggiatura che possa contribuire a fare chiarezza : Roberto Maroni è il nostro candidato sindaco. Punto».